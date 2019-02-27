محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة العقارات المحيطة بعقار حى وسط المنهار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاً بسقوط جزء من عقار بحى وسط وإصابة أحد العمال. وعلى الفور أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حى وسط بالتوجه لموقع الحادث مع تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الملاصقة له لتحديد مدى تضررها من إثر الانهيار. Advertisements وأشار ناصر رمضان رئيس الحى إلى أن العقار رقم 22 حارة المدرسة خلف جامع الأزهر صادر له قرار خطورة داهمة، وأثناء قيام مقاول الهدم بالحي بتنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية سقط جزء منه، وأسفر عن إصابة أحد العمال، والذى تم نقله لمستشفى الحسين الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

عقار حى وسط المنهار جزئيا



عقار حى وسط المنهار جزئيا

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