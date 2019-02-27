شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا ينعى ضحايا حادث "محطة مصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير كندا فى القاهرة، جيتس داتون، عن تعازيه للحادث المروع فى محطة سكة حديد رمسيس والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وغرد السفير داتون على حسابه بموقع تويتر: "قلوبنا و دعواتنا مع كل الذين تأثروا بالحادث المروع فى محطة قطار رمسيس بالقاهرة صباح اليوم. ننعى ببالغ الأسى كل الذين فقدوا حياتهم و نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
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