شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": لم أكلف بمهام وزير النقل لكنى بديله بالاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أنه لم يتم تكليفه بتولى مهام وزير النقل لحين اختيار وزير جديد كما تردد فى بعض وسائل الإعلام.

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وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النظام المعتاد عليه فى مجلس الوزراء هو أن هناك بديل لكل وزير فى حالات السفر أو الانشغال و المتعارف عليه أن وزير الكهرباء هو بديل وزير النقل والعكس فى حالة سفر أو انشغال أحدهم أو أى ظروف طارئة.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل و المواصلات تقدم باستقالته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى قبل استقالته عقب حادث حريق محطة مصر