شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة تعلن خروج 15 مصابا فى حادث محطة مصر بعد تحسن حالتهم الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معظم جثامين حادث محطة مصر لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، كما أن بعض المصابين لم يتم التعرف على هويتهم أيضا حتى الآن.

وكشفت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى، عن خروج 15 مصابا فى الحادث بعد تحسن حالته الصحية.

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