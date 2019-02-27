شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إجراء اللازم لاستخراج معاشات لأسر ضحايا حريق محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن هناك 39 حالة إصابة حتى الآن بحادث حريق جرار محطة مصر، و20 حالة وفاة، مضيفة أن هناك حساب إغاثة للدولة لتقديم التعويضات للمصابين التى يقررها الكومسيون الطبي.

وأضافت فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم إجراء اللازم لاستخراج معاش استثنائى لأسر ضحايا الحادث، قائلة: "مافيش حاجة تعوض حياة إنسان مصرى راحت".