إعلام المصريين تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر.. وتتمنى الشفاء للمصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت مجموعة إعلام المصريين ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث القطار اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ولأسرهم الصبر والسلوان. كما تتمنى سرعة الشفاء لجميع المصابين. حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء. Advertisements كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين فى حادث قطار "محطة مصر".

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