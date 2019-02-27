وزير الزراعة ينعى ضحايا حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نعى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث محطة مصر، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتوجه وزير الزراعة، في بيان، الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.​