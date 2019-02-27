"وزير الزراعة" يشكل لجنة لمتابعة فرص الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في المجال الزراعي المتكامل" النباتي، الحيواني، الداجني، والسمكي، برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ووفقا للقرار الذي حمل رقم 271 لسنة 2019، تضم اللجنة في عضويتها: رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة "مقرراً للجنة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور عبد الرشيد فتحي غانم رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة سماح عيد عبد السلام باحث أول بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمهندس محمد أحمد عدوي أخصائي ثان استزراع سمكي.

وحدد وزير الزراعة اختصاصات اللجنة بمتابعة إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على المساحات المُتصرف فيها طبقاً للبرامج المحددة لتنفيذها، كما تقوم اللجنة بعرض نتائج المتابعة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.​