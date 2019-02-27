وزير التعليم العالي يرفع الطوارئ بمستشفيات "عين شمس والقاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
أعلن خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارىء الطبية بمستشفيات جامعتي عين شمس والقاهرة، لاستقبال المصابين في الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بمحطة مصر للسكك الحديدية ( انحدار جرار وردية أبو غاطس علي رصيف رقم ٦ بمحطة مصر).
وأكد الوزير أنه تم التنسيق الكامل مع الدكتورة هالد زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لاحتواء آثار هذا الحادث، وتم استدعاء طواقم طوارىء إضافية وتجهيز غرف عمليات منفصلة وآسرة عناية مركزة بكل من مستشفى الدمرداش ومستشفى قصر العيني، مشيرًا إلى توافر كميات كافية من أكياس الدم وأدوية الطوارىء، مضيفاً أن هناك تنسيق كامل مع قطاع الرعاية العاجلة وقطاع الطب العلاجي وهيئة الإسعاف المصرية.
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