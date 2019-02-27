وزيرة البيئة تنعى ضحايا حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث حريق قطار بمحطة مصر، بعد اصطدام جرار بأحد أرصفة المحطة مما أسفر عن نشوب حريق ووقوع عدد من الضحايا والمصابين الذين تواجدوا لحظة وقوع الحادث.

وقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطن، وإصابة 43، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

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ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. وكان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.