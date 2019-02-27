أخبار مصر | "إعلام المصريين" تنعى شهداء حادث "محطة مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إعلام المصريين" تنعى شهداء حادث "محطة مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت مجموعة "إعلام المصريين" ببالغ الحزن و الأسى شهداء حادث "محطة مصر" الذي وقع صباح اليوم.

ودعت المجموعة في بيان إعلامي لها المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

كما تتمنى سرعة الشفاء لجميع المصابين.

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كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت صباح اليوم أن جرارًا اصطدم بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40 آخرين، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسئولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأخلت السلطات المحطة، وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.