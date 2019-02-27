أخبار مصر | وزيرة التضامن: نعمل على صرف معاشات المتوفين في حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نعمل على صرف معاشات المتوفين في حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تعويضات المصابين في حادث حريق محطة مصر يتم إقرارها بعد تقرير القومسيون الطبي، جاء ذلك ردا علي ما أثير بشأن انخفاض قيمة التعويضات التي أقرتها الحكومة لضحايا الحادث ٨٠ ألف جنيه للمتوفي.

وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية للصحفيين المعتمدين بمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على صرف معاشات المتوفين في الحادث بعد استخراج الأوراق اللازمة.

وتقدمت "والي" بخالص العزاء لأسر المتوفين وتمنت الشفاء العاجل للمصابين مؤكدة علي أن التوجيهات الرئاسية تضمنت تقديم العلاج اللازم للمصابين في هذا الحادث الأليم.

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وأضافت الوزيرة، أن الدور الأول في الحادث لوزارة الصحة لتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين ومشيرة إلى أن عدد المصابين حتي الآن ٣٩ مصاب و٢٠ وفاة.

وأكدت الدكتورة غادة والي علي أن المجمعة التأمينية تحدد التعويضات اللازمة لضحايا الحادث وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.