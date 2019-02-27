أخبار مصر | عبدالعال يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس الألبانى إلير ميتا، مقر مجلس النواب، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها حاليًا إلى مصر، وعقب إجرائه مباحثات مع رئيس الجمهورية، وكان فى استقباله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس وعدد من نواب المجلس

وأشار "إلير ميتا"، خلال اللقاء إلى حرص بلاده على تقوية ودعم العلاقات مع مصر على كافة المستويات، معربًا عن تقديره للمباحثات البناءة التى أجراها مع رئيس الجمهورية قبل مجيئه إلى مقر مجلس النواب، والتى شهدت بحث سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد الرئيس الألبانى بشكل خاص على أن علاقات الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وألبانيا، إلى جانب إرادة قيادتى البلدين، تمثل التزامًا بالعمل على تعزيز التعاون الثنائى المتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أن مصر تتمتع بأهمية كبيرة لدى ألبانيا نظرًا لدورها الرائد فى محيطها الأفريقى والإقليمى ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وهو ما يدفع ألبانيا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات قوية مع مصر.

من جانبه، رحب الدكتور على عبد العال بالرئيس الضيف فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا على أن هذه الزيارة هى إضافة وإثراء للعلاقات القوية الموجودة بالفعل بين البلدين على المستويات كافة، وتعتبر زيارة تاريخية تشهد تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين برلمانى البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تشهد هى الأخرى تزايدًا لمصلحة البلدين وشعبيهما، مؤكدًا على أن جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين سوف تعمل جاهدة بغية دفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب وحجم وثقل البلدين فى محيطهما.

