أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل سفيرة كوبا لبحث سبل التعاون بين الجانبيين

وحسب بيان عن الحزب، فإن الزيارة فى إطار التعارف وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى الكوبى لما يخدم مصلحة البلدين فى المجالات الاقتصادية والثقافية، ولاسيما أن مصر بوابة القارة الأفريقية وقلب الشرق الأوسط.

وتطرق الحديث عن إنجازات القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمضى قدمًا لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق التعاون مع بلدان العالم الصديقة بالتزامن مع مكافحة مصر للإرهاب بكل صورة.

ونعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ضحايا الحادث الأليم صباح اليوم محطة مصر، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وناشد الحزب جموع المصريين أصحاب المعدن الأصيل بأهمية الاصطفاف والتكاتف في الأزمات، وحث على ضرورة عدم الاستماع لأي شائعات واستباق الأحداث وانتظار مجريات التحقيقات الرسمية.

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وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه يتابع عن كثب تبعات الحادث للوقوف على حقيقة الأمر؛ مُعربًا عن ثقته في تصريحات دولة رئيس الوزراء بمحاسبة المسؤل عن الحادث الأليم.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

