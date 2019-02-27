أخبار مصر | البرلمان ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، ضحايا حادث الحريق الذى وقع بمحطة مصر إثر اصطدام أحد القطارات بحاجز أسمنتى بنهاية الرصيف.

وأكد المجلس فى بيان له، منذ قليل، على أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة للوقوف على أسباب هذا الحادث، مشيرا إلى أنه سيدعو المسئولين فى جلساته القادمة لبحث تداعيات هذا الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين عنه.

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وذكر البيان أن المجلس يشاطر أسر الضحايا، الأحزان في مصابهم الجلل، ويرجو المولى عز وجل أن يسكن ضحايا هذا الحادث فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم صبر المؤمنين، وأن يعجل بشفاء المصابين.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.