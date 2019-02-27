أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تدعو الزملاء للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تدعو الزملاء للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعت الهيئة في بيانها، جموع الصحفيين للمشاركة في الانتخابات، لاختيار النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي وإعلاء مبادئ الشفافية والحريات العامة.
وأهابت الهيئة بأعضاء الجمعية العمومية، المشاركة في الانتخابات، لضمان نزاهتها واستقلاليتها، وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها العريق، وتقدم صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبارها نقابة الحريات والممثلة لجموع الصحفيين، الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيرًا في الرأي العام، وأحد أهم دعائم نهضة الوطن ومواجهة الإرهاب والتطرف المتربص ببلادنا، خاصة في ظل الهجمات الدنيئة الخسيسة التي يشنها الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن دعوتها تنطلق من الحرص على خروج الانتخابات بالصورة التي يرجوها جموع الصحفيين، وتأمل الهيئة أن تخرج الانتخابات بأعلى درجات المشاركة إعمالاً للنزاهة والحيدة والشفافية، وإعلاء المصالح العليا لزملاء المهنة.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.