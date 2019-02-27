أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تدعو الزملاء للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تدعو الزملاء للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بيانًا، بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الأول من مارس القادم.

ودعت الهيئة في بيانها، جموع الصحفيين للمشاركة في الانتخابات، لاختيار النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي وإعلاء مبادئ الشفافية والحريات العامة.

وأهابت الهيئة بأعضاء الجمعية العمومية، المشاركة في الانتخابات، لضمان نزاهتها واستقلاليتها، وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها العريق، وتقدم صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبارها نقابة الحريات والممثلة لجموع الصحفيين، الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيرًا في الرأي العام، وأحد أهم دعائم نهضة الوطن ومواجهة الإرهاب والتطرف المتربص ببلادنا، خاصة في ظل الهجمات الدنيئة الخسيسة التي يشنها الإرهاب.

وأكدت الهيئة أن دعوتها تنطلق من الحرص على خروج الانتخابات بالصورة التي يرجوها جموع الصحفيين، وتأمل الهيئة أن تخرج الانتخابات بأعلى درجات المشاركة إعمالاً للنزاهة والحيدة والشفافية، وإعلاء المصالح العليا لزملاء المهنة.

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