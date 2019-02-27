أخبار مصر | وزير الطيران المدني ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم داخل محطة مصر، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر ضحايا الحادث داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

وكما وجه مستشفى مصر للطيران بتبني مبادرة العاملين بقطاع الطيران المدني للتبرع بالدم لمصابي الحادث مؤكدا على استعداد المستشفى لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لأي حالات إصابة.