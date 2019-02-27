أخبار مصر | مصطفى مدبولي يلتقي وزيرة التضامن لبحث ملف تعويضات حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى مدبولي يلتقي وزيرة التضامن لبحث ملف تعويضات حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، لبحث عدد من الملفات ومنها ملف تعويضات حادث قطار محطة رمسيس.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.