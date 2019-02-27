أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بالبحر الأحمر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بالبحر الأحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر برئاسة عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر من نشاطاتها استعداداََ التعديلات الدستورية المرتقبة، حيث تم اجتماع لأمانة المحافظة بكامل هيئات المدن وبحضور أمناء المدن والأمناء النوعيين لجميع المحافظة.

وقال عماد سيف أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يستعد بكل قوة للاستفتاء علي الدستور والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير، مضيفاََ ان الامانة سوف تنظم عدة مؤتمرات لتعريف المواطنين بالمواد المعدلة.

وفي نفس السياق، اكد احمد الدقاق امين تنظيم الحزب علي ان التعديلات الدستورية تمثل اصلاحاََ للحياة السياسية في مصر مشيراََ الي ضرورة ان يستمر الرئيس السيسي في منصبه من اجل استكمال مراحل التنمية والتي قد بدأها فخامته من قبل ٥ سنوات.