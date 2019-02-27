أخبار مصر | 200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسماعيلية‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسماعيلية‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صنايعية مصر"، اختتمت فعاليات ندوة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، التي أقيمت في إطار مبادرة "مستقبلك بين ايديك" تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة قناة السويس، لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، مشاركة أكثر من200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة والتي استمرت يومين.

اقيمت الندوة تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح "سعفان" أن البروتوكول الموقع مع جامعة قناة السويس يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

Advertisements

وقد تناولت الندوة إلقاء محاضرات عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لطلاب الجامعة والعاملين بها لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، كما تناول أهميه تدريب الطلاب والشباب على اختراق سوق العمل، باعتبار التدريب السند الرئيسي والداعم الأساسي لعملية التشغيل.

كما تم استعراض كيفية الإعداد للمقابلة الشخصية واجتيازها باعتبارها مفتاح لفهم الأشخاص الذين يتم اختيارهم، وإثبات كفاءتهم بناءاً على السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم، فضلا عن كيفية أعداد السيرة الذاتية.

وتم تناول كيفية عمل مشروع وطرق التمويل وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات ، وذلك من خلال قروض قصيره متوسطة الاكل شامله فتره سماح تصل إلي عام تبدأ من ألف جنيه وحتي ٢ مليون جنيه أو أكثر لحد اقصي للسداد خمس سنوات .