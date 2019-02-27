أخبار مصر | وزيرة الصحة: التعرف على هوية جثامين ضحايا حادث القطار مسئولية الطب الشرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: التعرف على هوية جثامين ضحايا حادث القطار مسئولية الطب الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن آخر حصيلة لضحايا حادث محطة مصر، مبينة أن حادث الحريق أسفر عن مقتل 20 شخصا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، إن مسئولي الطب النفسي منتشرون الآن بالمستشفيات التي يتواجد بها المصابين والوفيات لتقديم الدعم النفسي لذويهم، مبينة أن النيابة العامة والطب الشرعي يتوليان التحقيق والتعرف عن الجثامين مجهولة الهوية.

وأشارت إلى معظم الإصابات حروق وكسور، وبعضها حالات دقيقة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معظم جثامين حادث محطة مصر لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، كما أن بعض المصابين لم يتم التعرف على هويتهم أيضا حتى الآن.

وكشفت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي، عن خروج 15 مصابا في الحادث بعد تحسن حالتهم الصحية.

Advertisements

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار "محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر أن الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

