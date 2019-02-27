أخبار مصر | رئيس "نقل النواب" عن حادث قطار محطة مصر: المواطن يدفع ثمن الإهمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "نقل النواب" عن حادث قطار محطة مصر: المواطن يدفع ثمن الإهمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن كافة أعضاء البرلمان سيستخدمون كافة الصلاحيات التي منحها لهم الدستور باتخاذ الإجراءات التي من خلالها يتم مُحاسبة المُقصرين في حادث تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف بمحطة مصر مما أسفر عنه وقوع ضحايا وإصابة العشرات.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن أعضاء لجنة النقل بالبرلمان في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات الحادث، مُؤكدًا أن قرار قبول استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لم يمنع من وقوع مثل تلك الحوادث في المستقبل، مُشيرًا إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد مئات الأزمات وقياداته لم تبذل قصارى جهدها في حل تلك العقبات ودائمًا المواطن المصري البسيط يدفع ثمن الإهمال.

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وأعرب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن استياءه الشديد بالانحدار الذي يعاصره قطاع النقل الآن قائلا:"مصر كانت في السابق ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد ولكن نتيجة الإهمال أصبحت سكة حديد مصر من أسوأ سكك الحديد في العالم".