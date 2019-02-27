أخبار مصر | البيئة: حملة لتطهير النيل من المخلفات بأسوان تحت شعار "معا لجعلها مدينة جميلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيئة: حملة لتطهير النيل من المخلفات بأسوان تحت شعار "معا لجعلها مدينة جميلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة البيئة حملة لتطهير وتجميل ضفاف نهر النيل بأسوان تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحت شعار "معا لنجعل أسوان مدينة جميلة".

وخلال اليوم الأول للحملة تم رفع ما يقرب من 5 طن مخلفات من الشاطئ النهري بمنطقة جبل تاقوق، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أسوان وجمعية تنمية المجتمع بجبل تاقوق، وسيتم استكمال الحملة التي تستمر لمدة خمس أيام بمواقع أخرى.

يتم تنفيذ الحملة من خلال لجنة برئاسة فرع اسوان وممثلي جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان.

يأتي هذا فى إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ على نهر النيل والموارد المائية من التلوث، وتشجيع المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والشباب في العمل البيئي.