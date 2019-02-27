أخبار مصر | اليوم السابع تلتزم بقرار 'الأعلى للإعلام' وتعتذر عن عنوان "جامح" لمقال رأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم السابع تلتزم بقرار 'الأعلى للإعلام' وتعتذر عن عنوان "جامح" لمقال رأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الص صحفي مكرم محمد أحمد، قرارًا يُلزم "اليوم السابع بالاعتذار عن عنوان "جامح" لمقال رأي لأحد كتاب الصحيفة، حول تجاوزات قناة صدى البلد، وسعيها لإحداث الفتنة بين جماهير ناديي الأهلي وبيراميدز، من خلال برنامج رياضي على شاشتها.

وأكدت "اليوم السابع" في بيان لها، التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للإعلام، واحترامها وتقديرها لرئيس المجلس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتقدمت بالاعتذار عن هذا العنوان، نيابة عن كاتب المقال، المتحمس في دفاعه عن المصلحة العليا للبلاد، ورفض أي دعاوى للإثارة والتهييج في الظروف الدقيقة التي نواجهها على كافة الأصعدة.

وتقدمت اليوم السابع باعتذارها التزاما بقرار المجلس ورئيسه، عن عنوان مقال رأي، فإنها تؤكد على أن القضية التي انطلقت منها عادلة تماما وتحض على تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومتابعة المحتوى الإعلامي بمسؤولية مشتركة ترتفع إلى مستوى الأحداث الجسام التي نواجهها، فليس من المصلحة العامة أبدًا أن تتوجه قناة فضائية أو صحيفة أو منصة إخبارية نحو إثارة الفتنة، وتهييج ملايين الجماهير نحو ارتكاب أفعال لا يعلم مداها إلا الله.

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كما جاء اعتذار اليوم السابع نيابة عن أحد كتاب الرأي بها، نظرًا أنها تقدم النموذج والقدوة في الالتزام بمواقف وقرارات المجلس الأعلى للإعلام وتوجيهاته وقراراته، التي ترى فيها الحفاظ على ضوابط المهنة ومتابعة المحتوى الإعلامي في الصحف والفضائيات ومنصات النشر عمومًا، وفي الوقت نفسه، تؤكد على عدالة موقفها وموضوعية تناولها للقضية في عمومها.

وقالت: وإذا كان أحد كتاب الرأى قد أخذه الحماس والجموح في دفاعه عن مصالح بلاده، فإن دعاة الفتنة والباحثين عن الإثارة بأى ثمن حتى لو كان إشعال البلد، يستحقون وقفة من الجميع، فليس مقبولًا أبدًا أن تمعن قناة فضائية في توجهها المثير للفتنة، ولا أن يبقى برنامج أو محتوى فضائي يمثل خطرا على أمننا القومى فى الوقت الذى نواجه تلك الحرب الإعلامية من الخارج في صورة أخبار مفبركة وشائعات ومحتوى دون المستوى، وأحرى بالقناة –أي قناة – أن تراجع نفسها ومحتواها وأن تتراجع عن التوجه المثير للفتن والمهدد للأمن، حتى وإن كانت قد ارتكبت هذا الخطأ الفادح عن جهل وقلة وعي، فإنها وبعد الكشف والتنوير لما تفعله فإنها إذا تصر على مواقفها ، ترتكب جريمة مهنية عن عمد وسابق توجه.

ومن جانبها أعلنت ليوم السابع أنها في كل مواقفها لن تتخلى أبدًا عن الالتزام الكامل بمظلة المجلس الأعلى للإعلام في توجهاته وتوجيهاته وفي قراراته وتعليماته، كما أنها تتمسك دائمًا وأبدًا بالتعبير عن المسئولية العامة والهاجس الوطنى والالتزام المهني، انطلاقًا من إدارك القائمين عليها لمكانة اليوم السابع وقدرتها على التأثير.