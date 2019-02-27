أخبار مصر | روتاري مصر يطور 50 منزل بالكامل وتوصيل مياه الشرب والصرف لأكثر من ٢٥٠منزل بقرية الأمير بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روتاري مصر يطور 50 منزل بالكامل وتوصيل مياه الشرب والصرف لأكثر من ٢٥٠منزل بقرية الأمير بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح رئيس الروتاري الدولي بيري راسين وعبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية، ٢٤٥١مصر ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ورئيس لجنة خدمه المجتمع علا النوري تطوير ٥٠ منزل بالكامل بقرية الأمير مركز إسنا بالأقصر من خلال برتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال السنوات الماضية بين اتحاد اندية روتاري مصر ومؤسسة الأورمان لتحقيق المشروعات المستدامة لتنميه وإعمار قري مصر ومن ضمنهم قرية الأمير مركز إسنا، بمحافظة الأقصر أحد أفقر قرى الصعيد.

ويشمل التطوير مشروعات صغيرة، إقامة قوافل طبية وعمليات قلب للأطفال وقافله عيون ورعايه صحيه والاهتمام بصحه الطفل و الام ومحو الأمية و قروض دواره و مشروعات تنمويه صغيره كما سيتم توزيع عدد ١٠٠كرسي لذوي القدرات الخاصه ، وتم زيارة المنازل التي تم إعادة أعمارها وطلائها وفرشها بالكامل وذلك هدية من أندية روتاري مصر ل50 منزل ، و قد تم طلاء هذه المنازل بالألوان باشراك اهل القريه الموهوبين لتصبح منطقه جاذبه للسياحة وصورة مشرفة لقري الأقصر.

وفي افتتاح المشروع يتقدم محافظ الروتاري عبد الحميد العوا ورئيس لجنة الخدمة المجتمع علا النوري بشكر كل الاندية المشاركة وشكر خاص للواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الارومان شركاء النجاح ومؤسسة مصطفي السلاب و المهندس ممدوح رسلان ريس الشركه القابضه لمياه الشرب و الصرف الصحي وكل الداعمين ، لأن مشاركة المجتمع المدني في تطوير القري الفقيرة في محافظات الصعيد يمثل مبادرة إيجابية من انديه روتاري مصر حيث يمكن أن تخفف العبء وذلك في اطار اتساع ظاهرة مشاركة الجمعيات الأهلية في اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية والتي يمكن أن تعمل علي تنمية الأحوال المعيشية للقري الأكثر فقراً وذلك علي النحو الذي قام به روتاري مصر من تطوير قريه الامير و غيرها من القري الفقيرة.