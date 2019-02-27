مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 11 سحب متنوع، 75 كلبش، 30 نموزج 125، 30 سرفيس، 5 تصالح فورى، وفي مجال المرافق تم ضبط 55 كرسي، 4 برميل بلاستيك، ميزان، 6 أستاند، 2 عربة يد، 9 اعلان بدون ترخيص، 6 أسطوانة غاز + شعلة، 30 طن قمامة.

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وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4318 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1610 مخالفة انتظار خاطئ، 83 بدون قيادة، 160 بدون تسيير، 460 متنوع، 1765 نـمــوذج 125، 32 مطالع ومنازل "موقف عشوائي""، 32 الصلاحية الفنية، 19 حجز توك توك، 32 عدم استخدام حزام الأمان، 18 حملة سرفيس، 75 التصالح الفوري، 23 ملصقات ومتعلقات، 35 زجاج فاميه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.