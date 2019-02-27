مصر | 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كنيسة في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كنيسة في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مبنى تابع لكنيسة القديسة دميانة بمنطقة الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مبني ملحق بكنيسة القيدسة دميانة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، والسيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية، نشبت في مولد كهربائي بالطابق السايع بسبب حدوث ماس كهربائي وامتدت النيران إلى لعب أطفال بالطابق وتم اخماده، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.