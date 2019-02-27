مصر | مجلس الدولة ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة باسم مجلس الدولة والمجلس الخاص وجميع مستشاري المجلس والعاملين بخالص التعازي للشعب المصري في ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي حدث صباح اليوم الأربعاء.

وقال المجلس في بيان له، إن مستشاري مجلس الدولة وجميع العاملين ينعون ضحايا محطة مصر ويدعو المولى عز وجل أن يرحم الضحايا رحمة واسعة وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان، كما يدعوا الله عز وجل أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل والصحة والعافية داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.