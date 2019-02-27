مصر | خلال حملات مرورية.. تحرير 4318 مخالفة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مرورية.. تحرير 4318 مخالفة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4318 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1610 مخالفة انتظار خاطئ، 83 بدون قيادة، 160 بدون تسيير، 460 متنوع، 1765 نـمــوذج 125، 32 مطالع ومنازل "موقف عشوائي""، 32 الصلاحية الفنية، 19 حجز توك توك، 32 عدم استخدام حزام الأمان، 18 حملة سرفيس، 75 التصالح الفوري، 23 ملصقات ومتعلقات، 35 زجاج فاميه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.