انت الان تتابع ابنة سيدة مفقودة في حريق محطة مصر: صلوا نلاقي ماما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

قالت المواطنة مارينا سامي، إن والدتها إيفون عياد، مفقودة في حادث حريق محطة مصر، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك": "صلوا نلاقي أمي، يارب محتاجين معجزة اعملوا شير لو سمحتوا يمكن حد شافها في مستشفي، ماما كانت في محطة مصر وقت الانفجار، اعملوا شير كتير". وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.

وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، مضيفة أن رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، ترك مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان

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