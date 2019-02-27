انت الان تتابع السيسي: أتمنى الشفاء العاجل للمصابين (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا من المصابين، لقد أصدرت توجيهاتي للحكومة للانتقال الفوري إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تقف على نتائج هذا الحادث بدقة، ومتابعة حالة المصابين وتقديم كل أوجه الدعم لهم"، جاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا، بعد إجراء مباحثات ثنائية بينهما.

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة. وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه