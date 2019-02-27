السيسي: أتمنى الشفاء العاجل للمصابين (فيديو)

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محطة مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا من المصابين، لقد أصدرت توجيهاتي للحكومة للانتقال الفوري إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تقف على نتائج هذا الحادث بدقة، ومتابعة حالة المصابين وتقديم كل أوجه الدعم لهم"، جاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا، بعد إجراء مباحثات ثنائية بينهما.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة. وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.
وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.
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