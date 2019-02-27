انت الان تتابع نائبة عن حريق محطة مصر: تقصير من مسئولي المحطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محطة مصر
تقدمت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بخالص تعازيها لأسر ضحايا حادث انفجار محطة مصر، داعية أن يتولاهم المولى عز وجل بكامل رحمته ويدخلهم فسيح جناته، موضحة أن الحادث فظيع يؤكد أن هناك تقصير لدى المسئولين عن المحطة، إذ أن الحادث جاء نتيجة تصادم القطار بالرصيف، وهو ما تم إعلانه حتى الآن، وأن الحادث كارثة بكل المقاييس نظرا لعدد الضحايا التي خلفها الحادث، وتفحم جثث الضحايا، بجانب توقف المحطة، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق عاجل في الحادث.
فيما طالب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإجراء تحقيق على أعلى مستوى في حادث محطة مصر، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادث والتلفيات التي سببها سواء على مستوى المعدات أو الأفراد، خاصة في ظل ضخامة عدد الضحايا التي سببها الحادث.وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد
فيما طالب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإجراء تحقيق على أعلى مستوى في حادث محطة مصر، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادث والتلفيات التي سببها سواء على مستوى المعدات أو الأفراد، خاصة في ظل ضخامة عدد الضحايا التي سببها الحادث.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، ونتج عنه بعض الإصابات والوفيات.
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