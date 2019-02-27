«خالص العزاء».. دول عربية وأجنبية تساند مصر

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أعربت بريطانيا عن تعازيها لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث.. وبعث العاهل البحريني برقية تعزية إلى الرئيس السيسي أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته

قدمت دول عربية وأجنبية اليوم الأربعاء عزاءها إلى جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي شب بمحطة قطارات مصر والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وفي الكويت، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحريق، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا الحريق، سائلا الله تعالى، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

أما الأردن، فقد بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس السيسي في ضحايا الحادث، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه. في الإطار ذاته، أعربت بريطانيا عن

أما الأردن، فقد بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس السيسي في ضحايا الحادث، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه. في الإطار ذاته، أعربت بريطانيا عن تعازيها لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث، وقالت المتحدثة باسم السفارة بالقاهرة: "تتقدم المملكة المتحدة وطاقم عمل السفارة بخالص العزاء للمصريين شعبا وحكومة في ضحايا اليوم". كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق حزنه إزاء الحادث، متوجها بأصدق عبارات العزاء والمواساة لمصر حكومة وشعبا، ولأهالي الضحايا لمصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء على المصابين. وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم برقية عزاء إلى الرئيس السيسي في ضحايا الحريق، قائلا: "تلقينا ببالغ التأثر نبأ الحريق المؤسف الذي شب في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة وأدى لسقوط عدد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصري الشقيق". اقرأ أيضا: كارثة محطة مصر.. جثث متفحمة ومصابون (تغطية خاصة) Advertisements وتقدم الرئيس الفلسطيني باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصري وللعائلات الثكلى بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ومتمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والسلام. وأعربت فرنسا عن تضامنها مع أسر ضحايا الحادث، إذ وصف السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر - في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، الحادث بأنه "مأساوى"، مؤكدا تضامن فرنسا مع أسر الضحايا. ووصف يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة، في بيان وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة، الحادث "بأنه مأساة مفزعة"، معربا عن خالص العزاء إلى أسر الضحايا، متنميا المصابين بالشفاء العاجل. كما بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم برقية عزاء إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بضحايا الحادث، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الحريق، راجيا من الله العلي القدير الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن بلاده وتعاطفها التأمين مع أسر الضحايا والشعب المصري الشقيق. اقرأ أيضا: بعد محطة مصر.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث قطار بمطروح بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث القطار بمحطة مصر، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الملك حمد دعا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. اقرأ أيضا: السيسي: أتمنى الشفاء العاجل للمصابين (فيديو)

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