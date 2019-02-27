شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن المصابين في مستشفى دار الشفاء (معايشة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمام مستشفى دار الشفاء حاول أهالي المصابين البحث عن ذويهم في المستشفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة حيث تفرق أبناء الأسرة الواحدة في عدد من المستشفيات من بينها أسرة ناهد عبدالعال إسماعيل التي حاولت أختها مرارا البحث عنها حيث أصيبت هي وزوجها وابنتهما ١٣ عاما وابنهما ٦ سنوات وجارتهم هدير مدحت التي لم تتجاوز ١٨ عاما. كانت الأسرة تستعد لركوب قطار الساعة التاسعة المتجه إلى الإسكندرية لإتمام بعض المهام والزيارات إلا أن الحادث منعهم من ذلك.

حاولت الأسرة وأم هدير السيدة الخمسينية البحث عن ذويهم منذ علمهم بالحادث من الساعة العاشرة بين مستشفيات الهلال ومعهد ناصر وقصر العيني وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

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خالد عبدالرحمن، أحد أقارب المصابين أكد أنهم بحثوا عن المصابين منذ علمهم بالحادث وعلموا في الساعة الثانية عشرة بنقل حالة ناهد إسماعيل وهدير مدحت إلى دار الشفاء، والاثنتان تتلقان العلاج بالعناية المركزة، وتم منع ذويهم من الدخول للاطمئنان عليهم بينما يحاول البحث عن زوجها وأبنائها الذي عرف انه تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر في تمام الساعة الواحدة ولم يعلم حالة الزوج أو أبنائه حتى الآن.

دار الشفا

حالة من الاستياء والحزن انتابت أهالي المصابين بسبب منعهم من الدخول أو التعرف على ذويهم وأجبروهم على الوقوف خارج بوابات الطوارئ.

مستشفى دار الشفاء تلقى سبع حالات إصابة وتم جمع الأسماء من خلال المصابين الذين تم استقبالهم في الطوارئ ولم يصدر أي بيان رسمي عن الحالات أو توصيف الإصابة.