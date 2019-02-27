شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: القيادة السياسية وجهت بتحرك كافة المسؤولين وفريق لتقديم الدعم النفسي للمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي مستشفى معهد ناصر، إن :«القيادة السياسية وجهت فور وقوع الحادث بتحرك كافة المسئولين إلى موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد. وأضافت وزيرة الصحة، أن عدد الوفيات جراء الحادث بلغ 20 حالة، فيما أصيب 43 آخرون، وخرج 15 بعد تلقي العلاج.

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وأوضحت وزيرة الصحة في المؤتمر الصحفى، أنه جار التعرف على هوية معظم الحالات من خلال الطب الشرعى، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وتم نقل 8 مصابين لمستشفى دار الشفاء، و11 معهد ناصر، و3 الحلمية العسكرى، 4 الجلاء العسكري، و2 الدمرداش، و1 شبرا العام، و1 بالمستشفى القبطى. وذكرت وزيرة الصحة، أن الإصابات ما بين جروح فقط أو جروح وإصابات، مشيرة إلى توفر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت وزيرة الصحة أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر 20 وفاة و43 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم في البداية إلى مستشفيات الإخلاء «السكة الحديد، والهلال، وشبرا». وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها في مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين، أنه تم توزيع المصابين على مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.

وأشارت الوزيرة، أن فريق من أطباء الصحة النفسية توجه لتقديم الدعم النفسي للمصابين، كما تم نقل 3 اصابات لمستشفى الحلمية العسكري وجاري نقل مصابين اخرين للجلاء العسكري.