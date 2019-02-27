شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعمم مبادرة «هنحافظ على المية وهصلح الحنفية» بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة البيئة تعميم مبادرة «هنحافظ على المية..وهصلح الحنفية» على جميع المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة.

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وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لـ«المصري اليوم»، إن المبادرة تأتي تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع منظمات العمل المدني على المساهمة بإيجابية في تمكين المرأة بيئيا ودمجها في المجتمع.

وأوضحت «فؤاد»، أن المبادرة حققت نجاحاً بعدد من العشوائيات ومنها «عزبة أبوحشيش، ومكاوي، والمليحة، وعزبة منصور بمنطقة حدائق القبه»، وكان لـ«جمعية تنمية المجتمع المحلي لحي حدائق القبه» دوراً ناجحاً في مبادرة «هنحافظ على المية ونصلح الحنفية»، مؤكدة أن المبادرة تهدف في مرحلتها الأولى إلى تدريب 400 سيدة من العشوائيات، ثم اختيار عدد أكبر في المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى.

وأضافت أن المبادرة تتضمن كذلك شرح طريقة تدريب السيدات على أعمال الصيانة البسيطة لتتعلم كيف تقوم بإصلاح الحنفية، والكومبنيشن «السيفون»، وكيف تقوم بأعمال السباكة في بيتها، وكذلك المحافظة على المياه، والمنع من تسريبها، كما تم تسليم كل سيدة من الحاضرين حقيبة صغيرة تحمل اسم المشروع، وبها مفتاح فرنساوي، وعدد 2 مفك لمساعدتها على القيام بالإصلاح وكذلك توزيع كتيب توعوي خاص بالمياه.