شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حبس محمد رمضان في سب مدير «MBC مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنح قسم الدقي، الأربعاء، حكمًا بتأييد حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10001 جنيه وتعويض مدني مؤقت 10001 جنيه، في الجنحة رقم ١٠٨٦٦ لسنة ٢٠١٨ المتهم فيها بالسب والتشهير بـ«محمد عبدالمتعال» مدير عام قنوات MBC مصر.

وقال أشرف عبدالعزيز، المُحامي بالنقض عن محمد عبدالمتعال، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبدالمتعال.

وطالب «عبدالعزيز» بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح، اليوم، حيث يتم الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف.