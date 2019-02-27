شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يدشن كنيسة القديسين ببورسعيد.. ويكشف محتويات صندوق حجر الأساس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت إيبارشية بورسعيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي وصل لبورسعيد في أول زيارة لقداسته للإيبارشية منذ تنصيبه عام ٢٠١٢، وهي أيضًا أول زيارة لبطريرك الكنيسة بعد أن أصبحت إيبارشية مستقلة بسيامة نيافة الأنبا تادرس أسقفًا لها عام ١٩٧٦، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين.

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ووصل البابا إلى المدينة الرياضية بحي الضواحي ببورسعيد لوضع حجر أساس كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا هناك، وهي الكنيسة الصادر لها قرار تخصيص، رقم ٩٦٠ لسنة ٢٠١٦ على مساحة ٥ ألاف متر. وتم عزف السلام الجمهوري لحظة وصول قداسة البابا السرداق المقام بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

كان في استقبال قداسته لدى وصوله محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، ونيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وعدد من أحبار الكنيسة وقيادات محافظة بورسعيد.

وأثناء وضعه حجر أساس الكنيسة؛ قدم البابا شرحا للحضور عن محتويات الصندوق الذي جرى العرف وضعه داخل حجر الأساس، ويحتوي على الكتاب المقدس وصليب ووثيقة تأسيس الكنيسة والجريدة الرسمية التي تحتوي على القرار.