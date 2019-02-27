شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في عُمان يؤكد على دور السلطنة في نجاح القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّد السفير محمد أحمد فهمي غنيم سفير مصر لدى عُمان أنّ مشاركة سلطنة عُمان في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ، تعكس الدور الإيجابي والمؤثر للسلطنة في دعم جهود الاستقرار في المنطقة وتعزيز الشراكة بين الدول العربية والأوروبية.

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وقال «غنيم» في تصريحات صحفية، إن حضور أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي حقق إسهامات إيجابيّة عديدة في أعمال المؤتمر وما تمخض عنه من نتائج وتوصيات وتطلعات، مضيفا أنّ مصر تؤمن بالدور الفعّال لسلطنة عمان في حل القضايا الإقليمية والإسهام في نشر مبادئ السلام والتسامح.

وأضاف السفير المصر لدى سلطنة عُمان، أن القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع القيادة العمانية الحكيمة، في ظل الجهود التي تبذلها السلطنة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في العديد من قضايا المنطقة، خاصة وأن السلطنة تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا في إطار الحرص المشترك بين القاهرة ومسقط على التشاور والتواصل المستمر في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار «غنيم»، إلى أن القمة العربية الأوروبية الأولى ناقشت العديد من القضايا ذات الأهمية الشديدة للعرب والعالم أجمع، ومن هذا المنطلق حرصت مصر على توجيه الدعوة للسلطنة، للمشاركة في هذه القمة التي حققت الكثير من النتائج الإيجابية، وأثنى «غنيم» على المقابلة التي أجراها أسعد بن طارق آل سعيد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شهدت استعراضا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.