شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنعي ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بكل أسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بمحطة السكك الحديدية الرئيسية برمسيس بالقاهرة . وقالت الكنيسة في بيان لها :«نصلي من أجل أسر الضحايا كيما ينعم الله عليهم بجزيل تعزياته، ونطلب من أجل المصابين أن يمن الله عليهم برعايته وكامل الشفاء، وليحفظ الرب المصريين من كل شر وأذى، وينعم على مصر، الوطن الغالي بالسلام والهدوء والاستقرار».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة تنعي ضحايا حادث قطار محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.