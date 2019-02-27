شكرا لقرائتكم خبر عن سائق قطار على المعاش: لا يمكن معرفة سبب حادث محطة مصر الآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سائق قطار على المعاش، اسمه محمد عيد، إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد سبب حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة قطارات رمسيس قبل احتراقه، الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وقال السائق السابق لدى وقوفه على رصيف محطة مصر: «بصفتي سواق لمدة 35 سنة مفيش حد يقدر يقرر إيه سبب الحادث دلوقتي إلا بعد وجود (نتائج) لجنة معاينة وفحص تشوف هل الجرار كان فيه سواق، هل مفتاح عاكس السرعات كان موجودا؟ مين ركب الجرار؟ هل السواق ده كان متعين عليه؟»