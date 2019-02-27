شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تبدأ إقامة اللجان الانتخابية بمقر النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر لها الجمعة المقبل، في إقامة السرادقات الخاصة باللجان الانتخابية بمقر النقابة.

وتم توزيع اللجان في الدور الأرضي والأول والثاني والرابع، ولأول مرة يتم عمل لجان في الدور الخامس، وهو الدور غير المجهز أو المستغل منذ إنشاء مبنى النقابة.

ويصل عدد اللجان إلى 30 لجنة في مقر النقابة بالقاهرة، بالإضافة إلى لجنة فرعية للنقابة في الإسكندرية، ويشرف على عمليتي التصويت والفرز 31 قاضيا منتدبا من مجلس الدولة.