شكرا لقرائتكم خبر عن «استقالة السيد الوزير».. «مُسكّن» كوارث القطارات في مصر (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تكن استقالة وزير النقل، هشام عرفات، على خلفية حادث جرار قطار محطة مصر الذي أسفر عن وقوع 20 من الضحايا و40 مصابا، الأولى في تاريخ استقالات الوزراء.

فمع تعدد حوادث القطارات التي تشهدها مصر، تبقى استقالة وزير النقل عقب كل حادث الشيء الثابت، والتي يجد فيها البعض أنها مجرد «مُسكن» وليست الحل المناسب لحل مشاكل قطارات مصر والتي تحصد أرواح مواطنيها.

2013

أعلن الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل تحمّله المسؤولية السياسية عن حادث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته 19 شخصًا وأصيب 11 آخرون، وقدم استقالته على خلفية الحادث.

2012

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قدم محمد رشاد المتيني، وزير النقل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، استقالته على خليفة حادث قطار أسيوط، الذي اصطدم بأتوبيس لنقل الأطفال، وكان ضحاياه 47 طفلا و13 مصابا.

2009

قدم وزير النقل والمواصلات محمد لطفي منصور استقالته بعد أيام من تصادم قطارين جنوبي القاهرة في حادث أسفر عن سقوط 18 قتيلا وعشرات الجرحي في عهد حكومة أحمد نظيف.

2002

«حادث قطار الصعيد» الكارثة الأكبر في تاريخ حوادث القطارات حسبما وصفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بعد مقتل 364 مواطنًا حرقًا وتفحمًا، وإصابة ما يناهز 500 آخرين، داخل القطار رقم «‏832»، الذي لم يكمل رحلته التي انطلقت من القاهرة للصعيد، صبيحة يوم 20 فبراير، حيث احترق أثناء مروره بـ«العياط»، ليستقيل على إثره وزير النقل حينها إبراهيم الدميري.

وحين أعيد لمنصبه مرة آخري في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، عرض «الدميري» خطة لتطوير السكك الحديدية، ووقع حادث قطار دهشور، حيث اصطدم القطار بسيارة نقل وأخرى «ميني باص»، وراح ضحيته 27 شخصًا، في سبتمبر 2013، ليقال من منصبه.