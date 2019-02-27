شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يُعزي السيسي في ضحايا «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الملك عبدالله الثانى، العاهل الأردنى، التعازى للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار محطة مصر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.
وقال الديوان الملكى الأردنى في بيان، الأربعاء، إن «جلالة الملك عبدالله الثاني يعزى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي بضحايا حادثة الحريق في محطة قطارات رمسيس بالقاهرة، الذي أودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين».
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