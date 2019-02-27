شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة يعلن تبرع أعضائه بالدم لضحايا حادث رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادى قضاة مصر، الأربعاء، تبرع أعضائه من القضاة والعاملين بالنادي بوسط القاهرة، بدمائهم لمصابي حادث حريق محطة السكك الحديدية برمسيس.

وقال النادى، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، في بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «يتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر، لأسر المتوفين في حادث حريق محطة السكة الحديد رمسيس بخالص التعازي، وأصدق الدعوات أن يرزقهم الله الصبر والسلوان».

وأضاف البيان: «كما يتضرع قضاة مصر لله بالدعاء بتمام الشفاء العاجل والصحة والعافية للمصابين في الحادث الأليم، وفي سبيل تضامن قضاة مصر مع إخوانهم المصابين من شعب مصر العظيم في المصاب الجلل الذي أصابهم في حادث محطة السكة الحديد رمسيس، بادر قضاة مصر والعاملين بنادى القضاة بالتبرع بالدم لمصابى الحادث، وقام مجلس إدارة النادى بتوفير سيارة إسعاف لخدمات نقل الدم أمام نادي قضاة مصر بشمبليون لتيسير التبرع بالدم من السادة القضاة والعاملين الموجودين بالنادي، وفي محيط دار القضاء العالي لإنقاذ مصابي الحادث».