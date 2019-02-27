شكرا لقرائتكم خبر عن أبومازن يعزي السيسي في ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، اليوم الأربعاء، التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحريق، الذي شب في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى مصرع وإصابة العشرات.
وقال في برقية التعزية: «تلقينا ببالغ التأثر نبأ الحريق المؤسف الذي شب في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصري الشقيق».
وتقدم أبومازن باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصري وللعائلات الثكلى، باحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والسلام.
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