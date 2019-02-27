الارشيف / أخبار مصر

سفارة السويد تنكس علمها حدادا على ضحايا حريق محطة مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السويد تنكس علمها حدادا على ضحايا حريق محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير السويد فى القاهرة، يان تسليف، عن تعازيه وتضامنه مع ضحايا ومصابى الحادث الأليم الذى وقع فى محطة سكة حديد مصر، صباح اليوم الأربعاء.

 

Advertisements

وغرد سفير السويد على حسابه بموقع تويتر قائلا: "لقد شعرت بالألم جراء الأنباء الخاصة بحادث قطار محطة رمسيس وفقدان الأرواح. مأساة إنسانية نقدم تعازينا وتضامنا مع الثكالى والجرحى والشعب والحكومة المصرية. لا مزيد من الكلمات يمكنها وصف حزننا" مضيفا أن سفارة السويد نكست علمها اليوم حدادا على الضحايا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السويد تنكس علمها حدادا على ضحايا حريق محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى