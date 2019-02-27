شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السويد تنكس علمها حدادا على ضحايا حريق محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير السويد فى القاهرة، يان تسليف، عن تعازيه وتضامنه مع ضحايا ومصابى الحادث الأليم الذى وقع فى محطة سكة حديد مصر، صباح اليوم الأربعاء.

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وغرد سفير السويد على حسابه بموقع تويتر قائلا: "لقد شعرت بالألم جراء الأنباء الخاصة بحادث قطار محطة رمسيس وفقدان الأرواح. مأساة إنسانية نقدم تعازينا وتضامنا مع الثكالى والجرحى والشعب والحكومة المصرية. لا مزيد من الكلمات يمكنها وصف حزننا" مضيفا أن سفارة السويد نكست علمها اليوم حدادا على الضحايا.