شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على محتويات الصندوق الخشبى أسفل حجر أساس كنيسة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، حجر أساس كنيسة جديدة بمدينة بورسعيد بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ المدينة.

وضع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسفل حجر أساس الكنيسة الجديدة صندوقا خشبيا وكشف البابا سر هذا الصندوق الذى دسه البابا أسفل الطوب ويغطيه بالأسمنت، حيث كشف البابا قبل وضع حجر أساس الكنيسة القبطية الجديدة، عن محتويات الصندوق الذى وضعه فى أساس مبنى الكنيسة.

وأشار البابا إلى أن الكنيسة تضع فى هذا الصندوق، " نسخة من الكتاب المقدس، وصليب، والعملة الخاصة بالدولة التى تبنى فيها الكنيسة، مرتين ورقية ومعدنية، ونسخة من إحدى الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس، ووثيقة بها بيانات الكنيسة المزمع بناؤها موقع عليها من البابا والأساقفة المشاركين فى الحدث".

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حيث تحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على وضع صندوق خشبى داخل أساسيات الكنائس الجديدة التى تقيمها فى الداخل والخارج، وآخرها كنيسة العذراء والقديسين قزمان ودميان فى كيلفيل بسيدنى.