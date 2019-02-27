شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير ألمانيا، فى القاهرة يوليوس جيورج، "إن الحادث الذى وقع فى محطة قطار مصر يعد مأساة مفزعة.. أتقدم بخالص عزائي إلى أسر الضحايا، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا"



السفير الألمانى يعنى ضحايا محطة مصر