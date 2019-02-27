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سفير ألمانيا يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير ألمانيا، فى القاهرة يوليوس جيورج، "إن الحادث الذى وقع فى محطة قطار مصر يعد مأساة مفزعة.. أتقدم بخالص عزائي إلى أسر الضحايا، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا"

السفير الألمانى يعنى ضحايا محطة مصر
السفير الألمانى يعنى ضحايا محطة مصر

 

سفير ألمانيا يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر
سفير ألمانيا يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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