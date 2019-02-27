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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة: التعرف على هوية جثامين ضحايا حادث القطار مسئولية الطب الشرعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن آخر حصيلة لضحايا حادث محطة مصر، مبينة أن حادث الحريق أسفر عن مقتل 20 شخصا.
وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى، إن مسئولى الطب النفسى منتشرون الآن بالمستشفيات التى يتواجد بها المصابين والوفيات لتقديم الدعم النفسى لذويهم، مبينة أن النيابة العامة والطب الشرعى يتوليان التحقيق والتعرف عن الجثامين مجهولة الهوية.
وأشارت إلى معظم الإصابات حروق وكسور، وبعضها حالات دقيقة.
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